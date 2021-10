PODOR : Mamadou Racine Sy tend la main à tous les Podorois

Dans une déclaration rendue publique ce dimanche, Mamadou Racine Sy, candidat de la coalition BBY dans la commune de Podor a lancé un appel à toutes les populations "pour faire de Podor une ville phare sur le plan économique, social et culturelle".





Mamadou Racine Sy a remercié Me Aissata Tall Sall (ATS) et a salué le geste de grandeur et le courage politique de sa "grande sœur" qui a renoncé à sa candidature. Il compte sur le "soutien amical et fraternel" de ATS et appelle à faire preuve "d'humilité et de résilience" dans tous les actes et à privilégier le consensus pour traduire en acte la vison du chef de l'État ".