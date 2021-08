Pôle emploi entreprenariat : 1500 recrutements en vue et une enveloppe de 3 milliards pour les jeunes de Mbour

Dame Diop, Ministre de l'emploi

Les activités du pôle emploi entreprenariat du département de Mbour ont été lancées ce matin par Dame Diop, ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion et Yankhoba Diattara, ministre de l'Economie numérique et des Télécommunications.





"Ici à Mbour, le préfet va convoquer très prochainement la réunion de recrutement des jeunes dans le cadre du recrutement spécial. C'est pas moins de 1500 jeunes qui seront recrutés dans le département de Mbour et c'est une enveloppe de 3 milliards de FCfa qui est mis à la disposition de Mbour pour le financement des projets des jeunes", a indiqué Dame Diop.





Créés par le président de la République, Macky Sall dans les 46 départements du Sénégal, ces pôles selon le ministre Dame Diop vont permettre de prendre en charge la question de l'emploi, de l'employabilité et de la formation des jeunes.