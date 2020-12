Politique africaine : Barthélémy Dias avertit la France

Contrairement à ce qu’elle prétend urbi et orbi, la France ne défend ni la démocratie ni les droits humains. La seule chose qu’elle défend, ce sont ses intérêts. La conviction est de Barthélémy Dias, maire de Mermoz Sacré-Cœur, responsable politique à Taxawu Senegaal.





«France a montré aujourd’hui qu’elle n’est pas un allié en matière de démocratie. La France a montré qu'à ses yeux, l’Afrique reste ce petit trou perdu sur la planète qui peut être mal considéré où il faut seulement exploiter les richesses de ce continent. La bonne gouvernance, les acquis démocratiques, les droits humains, cela ne les intéresse pas. A ce titre, le président Emmanuel Macron constitue une honte », s’insurge Barthélémy Dias, invité ce dimanche de Grand Jury de la Rfm.





Le fils de Jean Paul Dias en veut pour preuve ce qui s’est passé en Guinée et en Côte d’Ivoire où Condé et Ouattara ont opéré un coup de force pour se maintenir au pouvoir, avec la complicité de Paris. Un scénario qui, selon lui, risque de se reproduire au Sénégal prochain pays pétrolier, si le peuple ne se mobilise pas pour barrer la route à Macky et Macron. « La France parraine le pétrole, le gaz, l’autoroute à péage, ses intérêts… », renchérit-il.





Mais, prévient Dias, la France a intérêt à comprendre que les temps ont changé, une nouvelle génération émerge avec une nouvelle conscience. Et elle va exiger d’autres rapports avec Paris. « Cette génération sonnera la fin de la récréation. On est tout de même au 21éme siècle. Il faut que la France se réveille. L’esclavage, c’est fini. La colonisation, c’est fini », tonne-t-il.





Ce bouillonnant allié politique de Khalifa Sall rappelle à la France qu’elle a été libérée des mains allemandes par les Africains durant la seconde guerre mondiale. « Sans nous, il n’y aurait ni drapeau français, ni Marseillaise », renchérit-il.