Popenguine : Macky Sall en visite sur le chantier du sanctuaire marial

Le président de la République s'est déplacé à Popenguine, samedi après-midi, pour s’enquérir de l’évolution de la construction du sanctuaire marial de ladite localité. Ce sanctuaire accueille chaque année des milliers de fidèles catholiques pour son pèlerinage.



A Popenguine, village situé dans la région de Thiès, le chef de l’Etat a été accueilli par plusieurs personnalités, dont l’archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, et le Premier ministre, Amadou Ba.



Des architectes et d’autres responsables du projet de construction du sanctuaire étaient également sur place. Le chantier est exécuté dans le cadre du programme spécial de modernisation des cités religieuses, mis en place en place par Macky Sall.



Monseigneur Benjamin Ndiaye a fait part au président de la République de sa reconnaissance pour ses actions à l'égard de la communauté chrétienne du Sénégal. Depuis 1888, a-t-il rappelé, les fidèles chrétiens ont l’habitude de se retrouver au sanctuaire marial de Popenguine, chaque année, dans une ‘’démarche de foi’’. ‘’Vous nous permettez de perpétuer cette tradition en nous offrant ce bijou en chantier’’, a dit le guide religieux.



Ce projet ‘’nous donne déjà de l’appétit, et nous vous en remercions vivement’’, a-t-il ajouté.