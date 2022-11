Porte-parole du gouvernement : la mise en garde de Latif Coulibaly à Abdou Karim Fofana

Le ministre du Commerce et des PME, Abdou Karim Fofana, est en même temps le porte-parole du gouvernement. Dans un entretien avec Wal fadjri, paru ce mardi, il a délimité les contours de cette mission, révélant au passage un avertissement que lui avait fait un de ces devanciers sur le caractère ingrat de la fonction. Il dit : «Le doyen Abdou Latif Coulibaly m’a dit un jour : ‘Tu verras, quand ça va, tout le monde porte la parole de son département. Quand ça ne va pas, tu seras leur porte-parole.’ C’est une mission exaltante.»



Le rôle de porte-parole implique des prérequis, selon Abdou Karim Fofana. Il précise : «C’est de s’informer, interagir avec les autres ministres. Mais aussi interagir avec les services pour avoir la bonne information et souvent même informer les autres ministres.»



Le ministre du Commerce ajoute : «Chaque ministre est représentant du gouvernement. Lorsque l’on a le titre de porte-parole du gouvernement, on a le devoir d’être au courant de tout pour pouvoir donner la bonne explication. Quelques fois quand la polémique arrive à un certain niveau, il faut clarifier, expliquer et informer de façon à ce que les acteurs de la vie publique, les journalistes puissent avoir la position du gouvernement.»