Positionnement : L’appel de Boubacar Camara

A peine il a quitté la coalition Jotna dont Ousmane Sonko était le porte-étendard, Boubacar Camara trace déjà son sillon. Il a lancé une nouvelle coalition dénommée Tabax mais dont on ne sait pas pour le moment les entités qui la compose.« La Coalition TABAX convie les militants et sympathisants sincères à poursuivre le combat à nos côtés pour panser le chagrin consécutif à l’abandon dont ils font l’objet de la part de politiciens calculateurs, maîtres dans l’art de la transhumance intéressée ».Il appelle ainsi les partis politiques, mouvements citoyens, associations et personnalités qui partagent les mêmes idéaux à joindre à eux « pour construire un autre Sénégal, prospère et solidaire ».Camara pense que ce Sénégal prospère et solidaire est possible et qu’il « contribuera à dissiper le nuage qui couvre l’Afrique pour que la pluie du développement durable arrose ce continent meurtri, immensément riche et étonnement pauvre ».