Possible candidature de Macky en 2024: Yakham Mbaye fustige les "bavardages intempestifs" de Mahmout Saleh

La sortie du Directeur de cabinet du président de la République, dimanche dernier, déclarant que "la candidature de Macky Sall en 2024 est dans les résultats des élections locales de 2022", continue de susciter de vives réactions du côté de la majorité présidentielle. Yakham Mbaye, responsable de l'Apr et Directeur général du quotidien national "Le Soleil", dénonce les déclarations de Mahmout Saleh qu'il considère d'ailleurs comme une "grosse maladresse".





"La posture du Président Macky Sall reste inchangée. Ce sont les uns et les autres qui, à force de, font œuvre de girouette. Et, reconnaissons-le, ça fait gravement désordre et nous cause des torts énormes", a-t-il précisé dans un entretien avec Dakaractu. De son avis, "c’est après coup que le président de la République a pris connaissance des déclarations de Mahmout Saleh. Et c’est moi-même qui l’ai informé. C’est incompréhensible, inopportun et absolument maladroit. Le Directeur de Cabinet du président de la République a commis une très grosse maladresse. Une faute à la limite, car lorsqu’on est à certain niveau de responsabilité, mieux, dans la proximité directe du chef de l’État, on doit se garder de parler à tort et à travers pour simplement exprimer ses souhaits et désirs, pour ne pas dire ses rêves".





M. Mbaye ajoute: "Honnêtement, à un moment, je me suis posé la question qui suit : au regard de tout ce que nous nous sommes dit dans diverses instances, pourquoi le Directeur de Cabinet du Président de la République a pu dire une telle énormité? Et je me suis interrogé : est-ce que réellement Mahmout Saleh a dit ce que l’on lui prête".





Car, dit-il, "non seulement, ces déclarations n’ont aucun lien avec le président de la République, mais elles l’ont surpris et outré".