Poste de Premier ministre : Des Sénégalais plébiscitent Matar Ba...

Alors que les élections législatives ont rendu leurs verdicts, les supputations vont bon train sur qui sera le prochain Premier ministre du Sénégal. Certains observateurs politiques annoncent déjà des noms. Dans le milieu politique et intellectuel les noms de Amadou Ba, Aly Ngouille Ndiaye, Abdoulaye Daouda Diallo, voire Aminata Toure sont le plus souvent cités.



Cependant beaucoup de nos compatriotes que nous avons interrogés au hasard sur le sujet nous soufflent un nom inattendu. Il s'agit du Ministre des Sports, Maire de Fatick, Matar Ba, actuel locataire du bureau rectangle de la Zone B.



Pourquoi Matar Ba ? Selon S.G, professeur d'histoire et de géographie, Matar Ba présente dans ce contexte politique le meilleur profil: "Matar Ba a fini de prouver á la face du monde que c’est un grand manager. Regarder comment était le sport avant l'arrivée de Matar Ba et faites la comparaison. Et sur le plan humain, l'homme présente des qualités humaines exceptionnelles et une humilité qui fondent son leadership ".



Pour cet ancien journaliste du Soleil M.D, aujourd'hui reconverti dans la presse en ligne, le choix idéal est Matar Ba. "Matar Ba, tous les Sénégalais l'aiment et il n'a pas de sens interdit même au sein de l'opposition. Et il est très conciliant", estime-t-il.



B.D, ingénieur agronome corroborre dans le même sens: " Matar Ba a eu un bilan hors-pair au Ministère. Il a, à son actif, la Coupe d'Afrique des nations et il est très loyal au Président Macky Sall. C'est un "homme de chance" et il est compétent. Le Président n'a qu'à le mettre en selle. En plus, il a la sympathie des Sénégalais qui ont confiance en lui grâce surtout pour son humilité et de sa disponibilité".



L'analyste politique de poursuivre: "Si Macky devrait choisir un premier ministre á la suite d'une lecture objective des résultats du scrutin du 31 juillet, il doit mettre Matar Ba".



L'expert politique fonde son argumentaire sur le fait que "Matar Ba a gagné chez lui, il a un bon bilan sportif et le rajeunissement sera un très bon atout pour faire face á la jeunesse de l'opposition".



En définitive, c'est le président de la République qui doit choisir le meilleur profil pour le poste de Premier ministre.



Le prochain chef du gouvernement devrait être un homme fidèle et loyal au Président Macky Sall comme l’est du reste l’actuel patron du sport sénégalais. Il doit, par ailleurs, être un homme social et accessible.