Pour Déthié Fall, 2022 est l’amorce « d’une dynamique réelle et propre vers un changement qualitatif de régime en 2024 »

Le chef de file du PRP sur les succès de l’opposition durant l’année qui s’achève et invité les Sénégalais à rester mobilisés pour le changement.



Mes chers compatriotes,





Nous voilà à la fin de l'année 2022 avec son lot d'événements par moment regrettables pour notre pays en matière de démocratie, de violation des droits de l'homme et de mauvaise gouvernance des ressources de notre cher Sénégal. L'année 2022 a été singulièrement marquée d'une part par des disparitions tragiques et troublantes de compatriotes, et d'autre part de kidnapping, d'arrestations et d'emprisonnements de journalistes, d'opposants, de leaders d'opinion.



L’année 2022 a été celle des difficultés économiques et sociales des sénégalais traduisant ainsi un échec de la politique économique du régime en place. En effet, les différents chocs économiques enregistrés ont fini par rajouter à la souffrance du goorgoorlu sénégalais une augmentation du taux de chômage chez les jeunes, et la cherté de la vie avec une inflation sans commune mesure de toutes les denrées de première nécessité pour les ménages.



L’année 2022 a été aussi marquée par son lot de catastrophes dans la gestion des biens publics mise à nue par le dernier rapport de la cour des comptes qui révèle les hideux scandales et malversations financières dans la gestion des fonds COVID19.

Par cette occasion, je salue l'engagement des forces vives de la nation et de la société civile notamment pour exiger une suite dans les recommandations émises par la Cour. Aucun coude sur dossier ne sera accepté !



Chers compatriotes,



Sur le plan politique, l'année 2022 a aussi été celle du début de la série de victoires de l'opposition sur la coalition du pouvoir. Les grands succès durant les élections locales du 23 janvier 2022 et législatives du 31 juillet 2022 ont permis d'enclencher une dynamique réelle et propre vers un changement qualitatif de régime en 2024. En ma qualité de mandataire national de la Coalition Yewwi Askan Wi et de Président du PRP, j'ai pu jauger et apprécier la profondeur de l'engagement des sénégalaises et sénégalais partout où j'ai été à leur rencontre soit dans le cadre de la campagne de Yewwi Askan Wi ou dans le cadre des opérations Kaay Bokk que je mène avec le PRP au Sénégal et dans la diaspora.



En cette fin d'année 2022, je demande à l'ensemble de la population sénégalaise - étudiants, jeunes, femmes, artisans, entrepreneurs, pêcheurs, agriculteurs... - de rester mobilisés, debout et déterminés pour un Sénégal d'équité, d'égale dignité, de paix, de justice, de transparence et de démocratie.



Je félicite aussi tous nos compatriotes d’ici et de la diaspora qui se sont mobilisés tout à l’heure pour le grand succès du concert de casseroles manifestant ainsi leurs désaccords au mode de gouvernance du President Macky Sall



A toutes et à tous, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023.



Déthié FALL,

Président du PRP