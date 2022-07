Pr Samba Thiam, (ONDH): «Le peuple sénégalais ne veut plus des mandats qui durent»

Polémique sur le 3eme mandat de Macky Sall au Sénégal

La polémique sur un probable 3ème mandat du Président de la République, Macky Sall ne risque pas s’estomper de sitôt. Surtout avec le débat entre Ismaila Madior Fall et Mary Teuw Niane. Mais, pour le Professeur agrégé en histoire du Droit, Samba Thiam, l’esprit du peuple sénégalais est connu: «il ne veut plus des mandats qui durent». «Nous avons dit qu’on ne peut pas venir exercer plus de deux mandats. Cette disposition de la constitution doit être intouchable. », précise-t-il.





Ne souhaitant pas faire un commentaire par rapport aux deux échanges de ces «éminents» collègues professeurs jugés de «qualité très respectable», il a néanmoins déclaré que le moment venu la question pourra être adressée au Conseil constitutionnel. «Mon espoir, c’est que cette juridiction pourra se fonder sur ce qui est écrit mais qu’elle se laissera dominer par l’esprit. Il y a un esprit qui représente le peuple sénégalais. Nous venons de quelque part et nous avons arraché un certain nombre de droit. Nous avons fixé certaines choses avec fermeté et c’est le peuple qui s’exprime », estime-t-il, sur Iradio, dans l’émission Jury du dimanche de ce 17 juillet.