Premier Ministre : Ngouda Mboup dessine le profil idéal

Le profil du prochain Pm de Macky Sall

Le chef de l’Etat devrait nommer un Premier Ministre (PM) parmi « les profils émergents », tel est l’avis de Pr Ngouda Mboup, enseignant en Droit Public à l’Ucad. Selon le constitutionnaliste, le président Macky Sall n’a pas à attendre l’installation de la 14e législature pour nommer un Premier Ministre. D’autant plus que , explique-t-il, « s’il (PM) est nommé, il a trois mois pour faire sa Déclaration de Politique Générale (DPG) », devant les députés nouvellement élus. « Le président a essayé un Pm qui n’était pas politique, Abdoul Mbaye, avec certains résultats, a-t-il détaillé. Après, il a choisi dans son camp, Mimi Touré et Boun Abdallah Dione. Pour moi, je pense que c’est le moment (pour lui) de choisir un profil émergent. Il y a, dans ce pays, des gens qui sont dans le secteur privé, d’autres qui sont dans le monde professionnel, dans la société civile, dans le monde des Affaires mais qui sont prêts à donner. J’en connais beaucoup qui pourraient donner satisfaction et montrer au président de la République qu’il n’est plus dans une logique politique mais dans une logique de gouvernance de développement et de construction pour terminer en beauté par rapport à 2024 parce qu’il sera largué (de la présidentielle de 2024) et non partant », a estimé Pr Ngouda Mboup, invité de l’émission Jury du Dimanche sur Iradio.