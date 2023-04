Présidentielle 2024 : Idrissa Seck officialise sa candidature

“Je déclare solennellement ma candidature à l’élection présidentielle de 2024”, a affirmé Idrissa Seck, ce samedi, à Thiès lors d’une conférence de presse.



Cette candidature était un secret de polichinelle puisque le futur ex Président du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) a multiplié les déclarations allant dans ce sens, depuis plusieurs semaines



Idrissa Seck briguera pour la quatrième fois le suffrage des Sénégalais, après 2007, 2012 et 2019.