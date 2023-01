Présidentielle 2024 : L’AFP se signale

Les responsables militants et sympathisants de l’Alliance des forces du progrès (AFP) des départements de Guinguinéo, Kaolack et Nioro se sont réunis en Assemblée générale (AG) samedi dernier, 21 janvier, à Keur Socé. Aux termes des travaux, ces progressistes ont proposé, avec acclamation, leur camarade Alioune Sarr comme candidat à l’élection présidentielle 2024.



Selon Source A, ils rejettent d’ores et déjà la candidature du président de la Coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), Macky Sall. « L’AFP a pleinement rempli sa part du ‘’gagner ensemble, gouverner ensemble’’ qui prend fin en 2024, dans l’honneur, la loyauté et la dignité », estiment ces responsables.



Tout en déplorant « l’inertie » du parti de Moustapha Niasse, ces derniers n’ont pas manqué d’exprimer leur déception issue des élections Législatives du 31 juillet dernier. Ce, après que « l’AFP s’est retrouvée avec 3 députés, perdant au passage les 6 (élus) de la région de Kaolack ».