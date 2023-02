Présidentielle 2024 : Le PUR va investir Serigne Moustapha Sy

Le PUR va investir Serigne Moustapha Sy

Le Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) célèbre son 25ème anniversaire. L’occasion pour les leaders de ce parti, Mame Moussa Kane, en tête, de réaffirmer leur allégeance à Serigne Moustapha Sy, fondateur du mouvement.





Invité du Jury du Dimanche, sur I-Radio, il a révélé la volonté du mouvement d’investir le guide des Moustarchidines comme candidat à l’élection présidentielle de 2024. “Serigne Moustapha Sy est un atout pour nous, a-t-il indiqué. Et nous voulons qu’il défende les chances du parti lors de l’élection présidentielle de 2024. C’est ce qu’on va réaffirmer lors de la célébration de nos 25 ans”.