Présidentielle 2024 : Ousmane Sonko modifie son agenda

Le président de Pastef, Ousmane Sonko, avait récemment sorti une circulaire pour décliner la feuille de route de son parti jusqu’à la présidentielle de 2024. Au menu : le renouvellement des instances de base, la mise en place d’une nouvelle direction et l’investiture pour la prochaine course au Palais. Dans l’agenda du leader des Patriotes figurait un tour du Sénégal programmé dans trois mois. Le calendrier a été légèrement modifié.



«J’avais annoncé une tournée pour le mois de novembre, mais j’avance (la date) pour le mois de septembre, informe Ousmane Sonko hier, mercredi, au cours de la cérémonie de lancement du mouvement des sages de Pastef. Après l’installation de l’Assemblée nationale, nous allons prendre le départ. Il n’y a pas de temps à perdre.»



L’Assemblée nationale sera installée le 12 septembre prochain. Le Président Macky Sall a pris un décret en ce sens.



Ousmane Sonko a déjà annoncé sa candidature pour la présidentielle de 2024. Mais celui qui défendra les couleurs de Pastef sera officiellement désigné le 1er juillet 2023 lors du congrès d’investiture et de renouvellement de la direction du parti.