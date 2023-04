Présidentielle de 2024 et Intelligence artificielle (IA) : Forces et faiblesses des huit probables candidats (Étude du Cabinet Conseil EAO & CO Services)

Exclue de la majorité présidentielle et parlementaire, tolérée par l’opposition et en manque de soutiens de poids, Aminata Touré est pourtant redoutable dans l’adversité. Mieux vaut avoir cette femme d’Etat avec soi car, elle peut porter le coup fatal.



Principales forces :

1. Expérience politique et gouvernementale : Elle possède une expérience significative en matière de gestion gouvernementale, ayant occupé divers postes d’envergure dans l’exécutif et le quasi-législatif. Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Premier ministre, Présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE) : une belle carte de visite.

2. Justice et la lutte contre la corruption : En tant que Garde des Sceaux, elle a acquis une réputation de lutte contre la corruption et de défense de l'Etat de droit : de bons points pour la crédibilité et l'intégrité.

3. Leadership féminin : L’une des rares femmes à occuper des postes de haut niveau, ce qui est perçu comme un point fort, en termes de diversité et de représentation. En outre, elle a une forte capacité à occuper le terrain médiatique à l’international.



Points d’amélioration :

1. Manque de soutien populaire : Bien qu'elle soit respectée pour son engagement en faveur de la justice, Aminata Touré manque de soutien populaire par rapport aux autres figures politiques.

2. Conflits politiques internes : En désaccord à la fois avec parti d’origine (APR) et la majorité présidentielle (BBY) d’où elle est exclue ; rejetée par le PDS et partiellement tolérée par l’opposition (PASTEF) elle ne bénéficie pas d’un large soutien pour mener des initiatives politiques de haute intensité électorale.

3. Faible visibilité sur certaines problématiques : Bien qu'elle ait une expérience significative dans des domaines comme que la justice, Aminata Touré manque de visibilité sur d'autres questions économiques ou sociales qui intéressent de nombreux électeurs. Elle focalise son écriture politico-médiatique sur le rejet du 3e mandat présidentiel.

4. Ressources limitées : Sans parti politique et sans soutien de poids, elle possède des ressources financières limitées, ce qui peut affecter leur capacité à mener une campagne présidentielle efficace.



Bougane Gueye Dany, une montée en compétence politique





Cette fois-ci Bougane Gueye Dany, 47 ans, passerait le filtre du parrainage politique. Si le principal opposant Ousmane Sonko n’est pas candidat, le leader de Guemm Sa Bopp [Croire en soi] pourrait être la grande révélation en 2024.



Principales forces :

1. Succès entrepreneurial : En tant qu'entrepreneur médiatique à succès, Bougane Gueye Dany est doté d’une solide expérience dans les affaires et la création d'emplois, ce qui peut être considéré comme un atout en termes de compétences en gestion et de vision économique.

2. Communication et influence médiatique : Grâce à sa position dans le secteur des médias, il a accès à des canaux de communication puissants et peut influencer l'opinion publique. Cela peut être perçu comme un avantage pour diffuser son message politique et gagner en visibilité.

3. Leadership alternatif : En tant que leader d'un mouvement politique qui se présente comme une alternative aux partis traditionnels, il a réalisé de bons scores, lors des élections locales. Essentiellement tourné vers le militantisme de projets, Bougane Gueye monte de plus en plus en compétence.



Points d’amélioration :

1. Manque d'expérience politique : Contrairement aux autres candidats, il n'a pas occupé de poste ministériel ou parlementaire et manque d'expérience en matière de politique publique et de gouvernance institutionnelle.

2. Conflits d'intérêts potentiels : En tant que propriétaire d'un groupe de médias, Bougane Gueye Dany pourrait faire face bientôt à des accusations de conflits d'intérêts, ce qui peut nuire à sa crédibilité en tant qu'homme politique, constate Chat GPT.

3. Soutien et organisation limités : Le leader de Guemm sa Bopp manque de soutien et de ressources organisationnelles ce qui limiterait sa capacité à mener une campagne électorale efficace.

Si les vents lui sont favorables, Bougane Gueye Dany jouera un rôle de premier plan.





Relativement aux autres candidats déclarés, l’Intelligence artificielle (IA) ne donne pas d’informations fournies. Toutefois, le robot conversationnel mondial se contente de préciser qu’il est important de noter que « la perception des points forts et des points faibles d'un politicien peut varier en fonction des opinions et des préférences personnelles des observateurs et des électeurs ».