Présidentielle de 2024 : la cinglante réponse de Alioune Ndoye à Khalifa Sall

Le maire Benno de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, a fermé la porte du Parti socialiste (PS) à Khalifa Sall. Le leader de Taxawu Sénégal a appelé les Socialistes ainsi que les autres forces de Gauche à soutenir sa candidature pour la présidentielle de 2024.



Sans le nommer, le ministre de l’Environnement a éconduit son ancien camarade socialiste. «Nous avons noté que des gens ont commencé à utiliser les bases du Parti socialiste, a-t-il dénoncé dans des propos repris par Source A. Il faut y mettre un terme car ces gens-là, ne font plus partie du Parti socialiste. Ce sont des usurpateurs qui veulent utiliser le Parti socialiste qui a ses règles, ses orientations et ses structures.»



Alioune Ndoye martèle : «Du moment où vous avez considéré que vous ne partagez plus les orientations du parti, faites votre chemin seul, mais n’essayez pas d’utiliser le Parti socialiste à votre guise. Vous ne pouvez pas quitter le Parti socialiste avec ses idéaux et l’appeler à vous soutenir. Si vous refusez d’être discipliné, personne ne vous suivra.»



Pour le maire de Dakar-Plateau, «répondre à cet appel, c’est un manque de confiance». Il dit : «Si vous vous identifiez aux Socialistes, revenez au bercail. Notre devoir en tant que Parti socialiste, c’est de rester soudé et uni derrière nos décisions et orientations.»



Alioune Ndoye s’exprimait samedi à Hann-Bal Air lors d’un rassemblement de la 9e coordination du PS.