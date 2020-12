Présidentielle de 2024: Mimi Touré disqualifie Macky

« Le Président Macky Sall réélu le 24 février 2019 a affirmé à de nombreuses reprises qu’il effectuerait son second et dernier mandat notamment le 31 décembre 2018.







Donc, au Sénégal, la question est derrière nous comme je l’ai déjà dit à diverses occasions », a martelé Mimi Touré dans le document paru dans nos colonnes.





Lors de son intervention à la conférence virtuelle du National Democratic Institute, l’ancienne Première ministre est restée catégorique sur la question d’un probable troisième mandat au Sénégal.En conclusion, « la limitation des mandats s’inscrit dans le renforcement des institutions et des processus démocratiques. Elle assure la stabilité sociale dont le continent a besoin pour consolider son développement. Elle peut assurer une sortie honorable et paisible aux dirigeants en poste tout en favorisant l’arrivée de nouvelles générations et élites au pouvoir », réitère l'ancienne cheffe du gouvernement du président Macky Sall.