Présidentielle de février 2024 : le MAD12 engage Macky Sall sur la voie de la conservation du pouvoir

Le MAD12 a réaffirmé son soutien au Président de la République, Macky Sall

Le Mouvement des anciens députés de la douzième législature dénommé (MAD12) a réaffirmé son soutien au Président de la République, Macky Sall. Ces derniers l’ont fait savoir, le samedi 29 octobre 2022, lors d’une assemblée générale.





Les députés de la douzième législature (2012 à 2017), ont félicité le Chef de l’Etat pour ses importantes réalisations sur les plans social, culturel et sécuritaire. Ces anciens députés ont aussi relevé la pertinence de ses actions de restauration de l’équité territoriale et ses efforts de consolidation de l’unité nationale. Ils ont aussi décerné une bonne note à sa politique de modernisation des cités religieuses musulmanes, catholiques.





Au regard de tout cela, Fatou Thiam et Cie se disent prêts à s’inscrire dans l’orientation politique donnée par le Président Macky Sall. « Nous allons mobiliser le peuple sénégalais et toutes les forces de la coalition BBY pour la conservation du pouvoir en 2024.Contrairement à l’opposition qu’ils qualifient « d’opposition sénégalaise populiste qui a montré ses limites ».





Dans cette logique, le Mad12 envisage d’inviter son excellence à venir présider une action phare avec comme objectif de mobiliser au minimum 2000 citoyens sénégalais.





La structure révèle qu’elle travaille d’arrache-pied pour conserver le pouvoir jusqu’en 2035. Leurs actions pour arriver à cette fin restent l’atteinte de l’émergence du Sénégal avec le PSE.





Le MAD 12 milite pour la politique de la légalité, la dignité, dans la paix, la cohésion sociale et dans le respect des principes de la république. En revanche, le MAD12 ne ménagera aucun effort pour contrecarrer l’opposition qui ne fait que prôner la violence et la terreur au Sénégal.





Sur la question du troisième mandat, les anciens députés se veulent clairs et précis. Pour Fatou Thiam, Macky Sall n’a pas d’explications à donner à qui que ce soit car il n’a pas le temps. Tout ce qui l’importe en ce moment, c’est la baisse du coût de la vie, de la location et l’amélioration des conditions de vie des Sénégalais. A ce sujet, Fatou Thiam rappelle aux opposants, Barthélémy Dias, Ousmane Sonko, Me Doudou Ndoye qu’aucune constitution ou loi ne peut interdire le Président à se présenter comme candidat en 2024.