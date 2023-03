Présidentielle : Un groupe de 158 maires porte la candidature du Pr Arona Coumba Ndoffene Diouf

Face aux mutations actuelles, un groupe de 158 maires assure qu'une lourde responsabilité leur impose à œuvrer "inlassablement pour la préservation de la paix civile, de la stabilité politique et institutionnelle gage de progrès économique et social".





Pour arriver à cet objectif, ce groupe s'engage à soutenir la candidature du professeur Arona Coumba Ndoffene Diouf à l'élection présidentielle de 2024.





"Conscient des enjeux politiques, économiques et sociaux du pays ; soucieux de la stabilité et de la sécurité base d'un développement endogène ; respectueux des valeures coutumières qui encadrent la société sénégalaise. Considérant sa probité morale, ses compétences, et son sens du respect des valeures républicaines : Nous les Maires et anciens Maires réunis à Saly ce 24 et 25 Mars 2023 réaffirmons notre soutien sans faille pour sa candidature à l'élection présidentielle de 2024", informe Dikory Baldé, qui lisait la résolution du groupe à Saly.