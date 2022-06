Présomption de 3e mandat: « C’est normal que le Chef de l’Etat garde l’ambiguïté » (Aziz Salmone Fall)

Aziz Salmone Fall, politologue

Il est sûrement un des rares sénégalais à comprendre la position du président Macky Sall sur le mandat, même s’il ne le cautionne pas pour autant. Le politologue et universitaire, Aziz Salmone Fall estime que la raison avancée par le chef de l’Etat pour justifier le flou qu’il maintient autour de cette présomption de troisième mandat, est légitime.







« Pour moi c’est très clair, a-t-il déclaré sur les ondes de Sud Fm, ce dimanche. Ce mandat là il s’achève. Il faut laisser le chef de l’Etat finir son mandat. Et d’ailleurs c’est normal qu’il garde l’ambiguïté puisque s’il disait qu’il partait, ceux-là mêmes qui l’aident ne l’aideraient plus, ils seraient déjà en train de chercher ailleurs. Donc je peux comprendre qu’il garde l’ambiguïté sur une présomption de troisième mandat ».





Mais, s’empresse-t-il de préciser, « je pense que la constitution est claire. Ce mandat il faut le laisser le finir et il y aura des joutes électorales. Ça fait partie de l’arène politique, on pollue l’air avec cette histoire de troisième mandat. C’est ce qu’ont fait les Touadéra (Centrafrique) et les autres. Mais n’oubliez pas: tous ceux qui l’ont fait sont tombés et le dernier, c'est Blaise Compaoré (et Alpha Condé, Ndlr). Et je crois que personne n’est aussi fou au Sénégal pour le faire ».