Procédure, actions, évènements : Ce qu'il faut savoir sur le deuil national

Suite au tragique accident de ce dimanche 8 janvier 2023 à Kaffrine ayant fait 40 morts et 87 blessés, le président de la République, Macky Sall a décrété trois jours de deuil national à compter de ce lundi 9 janvier. Une occasion saisie par Seneweb pour balayer certaines idées reçues sur la procédure de deuil national. En effet, on parle de deuil national lorsque le Président de la République décrète exceptionnellement la nécessité pour la Nation de rendre hommage aux défunts d’un événement marquant ou à une sommité de l’Etat ayant quitté ce bas-monde.



Le Président de la République est la seule autorité étatique qui jouit du pouvoir de décréter une journée de deuil national dans le pays. La procédure ne se limite pas à une simple annonce. La décision est, en effet, indiquée par décret et signée par le chef de l’État. Elle est ensuite publiée au Journal officiel. A l’inverse de certains jours fériés, cette journée (ces journées) n’est pas chômée, contrairement à certaines idées reçues. Par conséquent, les entreprises ne sont pas tenues de fermer pendant cette journée de deuil national décrétée.



Les actions qui seront menées par la République durant cette journée (ou ces journées) sont : l’instauration d’une minute de silence et la mise en berne (drapeau hissé à mi-mât) des drapeaux dans les édifices publics.



Le deuil national a été décrété plusieurs fois au Sénégal pour des évènements ayant lieu dans territoire national ou hors du territoire. Parmi les évènements ayant conduit à un deuil national on peut citer :



la mort des 11 bébés à l’hôpital de Tivaouane le 26 mai 2022 (3 jours de deuil) ; la tuerie de Boffa-Bayotte le 7 janvier 2018 (deux jours de deuil); naufrage du bateau le Joola le 26 septembre 2002 (3 jours de deuil) ; Décès de Lamine Guèye, en 1968 (une journée de deuil national) ; décès de Léopold Sédar Senghor le 20 décembre 2001 (une journée de deuil) ; décès de Sa Majesté le Roi Fahd Ben Abdel Aziz Al-Saoud en 2005 (3 jours de deuil du 1er au 3 août 2005) ; décès de Serigne Saliou Mbacké le 28 décembre 2007 (3 jours de deuil national) ; décès de Jules François Bocandé en 2012 (une journée de deuil national) ; Décès de Mandela en 2013 (3 jours de deuil national) ; Bousculade de Mouna lors du pèlerinage à la Mecque en 2015 (3 jours de deuil national) ; Attentat de Bamako novembre 2015 (3 jours de deuil national) ; incendie au Daaka de Médina Gounass en avril 2018 (3 jours de deuil national).