Procès Mame Mbaye Niang-Ousmane Sonko : Vers un renvoi ?

Le procès en appel Mame Mbaye Niang-Ousmane Sonko est prévu le lundi 17 avril. Mais le dossier pourrait faire l’objet d’un renvoi pour couvrir le délai d’appel imparti au leader de Pastef. Un délai qui court jusqu’au 30 avril prochain.







En outre, Seneweb en sait un peu plus sur la composition de la cour. D’après nos sources, contrairement à ce qui se dit, ce n’est pas le premier président de la Cour d’appel de Dakar qui devrait présider l’audience. Amady Diouf va céder la place à un président de chambre, parce qu’en tant que procureur de la République, il avait conduit l’affaire jusqu'à ce qu’elle soit enrôlée et jugée en première instance, tout comme l’affaire Sweet Beauté héritée de l’ancien procureur Serigne Bassirou Guèye. Ce qui ferait désordre d’être jugé et parti.





Pour cette raison, le 17 avril prochain, l’affaire va être probablement appelée, mais pourrait être renvoyée pour couvrir le délai d'appel imparti à Ousmane Sonko.





Jugé en première instance, le leader du Pastef a 30 jours pour saisir la Cour d’appel, si nécessaire. Chose que le maire de Ziguinchor n’a pas encore faite.





Pour rappel, relaxé du délit d'injures publiques et du délit de faux et usage de faux, Ousmane Sonko a été condamné à deux mois de prison avec sursis et 200 millions F CFA à titre de dommages et intérêts à verser à Mame Mbaye Niang.