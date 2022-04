Programme d’urgence Xëyu ndaw ñi: Macky Sall dresse le bilan d’étape

Lancé lors d’un conseil présidentiel, le 22 avril 2021, au lendemain des manifestations violentes de mars 2021, le programme d’urgence pour l’insertion socio-économique et l’emploi des jeunes, Xëyu ndaw ñi a fait un grand bond. Sur les 65 000 emplois promis, plus de 46 000 ont déjà été pourvus en moins d’une année. Du moins d’après le président de la République, Macky Sall qui a dressé le bilan d’étape de ce programme doté de 450 milliards de FCFA, sur la période 2021-2023.





« La formation aux métiers, l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes restent au cœur de mes priorités.





La mise en œuvre du Programme d’urgence Xëyu ndaw ñi, financé à hauteur de 450 milliards de FCFA sur trois ans, se poursuit au sein des Pôles-Emploi et Entrepreneuriat pour les Jeunes et les Femmes, de la DER/FJ, de l’ANPEJ, de l’ADPME, du FONGIP, du FERA, du PROMOVILLES, de l’AGETIP, du 3FPT et de la Convention nationale Etat-Employeurs privés », a d’emblée souligné le chef de l’Etat.





Au total, renseigne-t-il, « dans différents secteurs tels que l’environnement et le cadre de vie, la santé, le tourisme, la sécurité, le service civique national et l’animation socio-éducative, le Programme d’urgence a généré 46 334 emplois, 12 200 bons de formation et financé 86023 bénéficiaires ».