Propos d'Éric Zemmour : Le parti Awale dénonce des "propos méprisants" et interpelle les gouvernements africains

Le candidat à l’élection présidentielle française, Éric Zemmour, est dans le viseur des Sénégalais. En effet, il y a eu une levée de boucliers après sa sortie malheureuse.



D’après le quotidien L'AS qui donne l'information, les membres de la Diaspora du parti «Awale» dénoncent, avec la plus grande fermeté les propos méprisants et insultants de Zemmour.



Condamné pour provocation à la haine et pour injures publiques envers un groupe de personnes en raison de leur origine, M. Eric Zemmour a débité à plusieurs reprises des propos injurieux à l’encontre de la communauté sénégalaise de France.



Ces partisans de Dr Abdourahmane Diouf invitent l’État français à prendre toutes les mesures appropriées afin que de telles accusations ne soient plus tenues à l’encontre de la communauté sénégalaise de France.



Ils invitent, par la même occasion, les gouvernements africains à prendre les décisions idoines pour le respect de la dignité de leurs ressortissants.