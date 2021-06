[CONTRIBUTION] Propos orduriers en mensongers de l’Adjoint au maire de Podor (Par Mamadou Haby dit Papis Ly)

Une autorité du plus haut sommet a avancé des propos calomnieux et diffamatoires lors du dernier meeting de la coalition Osez L’avenir. Mansour Sall a avancé éhontément que la résidence Belly Torodo est une propriété de la municipalité que Racine occupait illégalement sans bourse déliée. De qui se moque-t-on ? Il prend les gens pour des demeurés tout en mettant à nu ses limites, son ignorance et sa jalousie morbide. Souhaitons que ce commérage indigne d’un podorois, qui plus est adjoint au maire, ne soit pas issu de chuchotements d’une personne plus intelligente qui espère qu’ils seront ébruités par le fou du village. Espérons également que ces propos n’engagent que celui qui les tient et non toute la municipalité. Quoi qu’il en soit, la bave d'un crapaud n'atteint jamais la blanche colombe a-t-on l'habitude de dire.





Je rappelle que Belly Torodo n’est ni un hôtel encore moins une auberge, c’est une résidence privée qui ne mène aucune activité commerciale. D’ailleurs elle est utilisée gracieusement pour accueillir des hôtes de la ville de Podor. Pour rappel même le Chef de l’Etat a eu à y séjourner en plus d’une palette de ministres, de Dg entre autres. La dernière en date fut le week-end dernier avec les membres du conseil départemental. Ce titre foncier en bonne et due forme fut l'objet de nombreuses convoitises sous tendues de jalousies mesquines à la suite des élections de 2014. Toutefois les jaloux ont vite déchanté face au statut juridique de La Résidence. Ne pouvant toujours pas se rendre à l’évidence, ils reviennent à la charge le weekend dernier, toujours avec la même stratégie mesquine et malsaine de désinformation, de diabolisation et de mensonge. Trouvé déliquescent, c’est à coup de plusieurs millions que ce bijou abandonné par l’armée française fut réhabilité comme d’autres établissements. Pourquoi c’est celle d’un digne podorois, celle de Racine qui dérange certains ?





Qu’est-ce que la mairie attend pour saisir la justice pour rétablir ses droits si leurs allégations sont avérées ? Qu’attendent les autorités municipales pour reprendre cette résidence des mains de son occupant ou de le pousser à s’acquitter de ses impôts ? Au lieu de nous servir ces balivernes, la priorité est ailleurs. Après deux mandats et demi, vous pouvez économiser votre énergie à résoudre les questions urgentes qui préoccupent la population podoroise. L’heure est au bilan et tout le monde appréciera votre piètre mandat.





Monsieur ne soyez pas le dindon de la farce qu'on ne cesse d'utiliser pour des sales besognes. Nous ne voulons pas étaler sur la place publique tout ce que nous savons sur vous et sur vos combines. Vous ne comblerez pas le gap qui vous sépare de Racine SY par le mensonge parce que les podorois ne sont pas dupes. Ils savent distinguer ceux qui servent Podor et ceux qui se servent de Podor pour leur propre ascension et celle de leur progéniture. Demain fera jour!





Mamadou Haby dit Papis Ly