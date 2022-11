PS : pourquoi la vente des cartes est bloquée depuis quatre ans

Dans un entretien avec L’Observateur, Abdou Karim Mbengue, le secrétaire national du PS en charge des TICS, s’est prononcé sur le blocage de la vente des cartes du parti chez les Verts, un processus lancé en 2018. «Les raisons de ce retard sont multiples : la disparition brutale en juillet 2019 de notre secrétaire général Ousmane Tanor Dieng, la crise Covid, etc.», souligne-t-il. Conséquence : le PS n’a pu renouveler ses structures et organiser son congrès.



Selon Abdou Karim Mbengue, «il n’y a plus d’obstacle à la reprise des opérations». D’ailleurs, informe-t-il, le secrétariat exécutif national du parti «a décidé d’organiser les Assises du bureau politique du parti». «L’objectif visé à travers ce séminaire est de redynamiser le parti dans toutes ses composantes et de proposer des modalités de renouvellement qui permettront de tenir un congrès dans les meilleurs délais», confie le responsable socialiste.



Abdou Karim Mbengue renseigne que l’évaluation des locales de janvier et des législatives de juillet sera au menu ainsi que la modernisation des textes du PS, le regroupement de la famille socialiste, le compagnonnage avec Benno et la présidentielle de 2024.