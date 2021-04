(Puce) El Hadji Malick Gaye, Cheikh Oumar Anne, Abdoulaye Daouda Diallo... rassurent le président Macky Sall

Les responsables de l’Alliance Pour la République du département de Podor ont réussi, hier, à Boki Dialloubé, une mobilisation qui sera inscrite dans les annales. Les Barons du pouvoir dans le département de Podor à savoir El Hadji Malick Gaye, Abdoulaye Daouda Diallo et Cheikh Oumar... montrent encore une fois, à travers ce rassemblement jamais vu, que le département de Podor reste attaché au président Macky Sall ainsi qu’à sa politique.

Le grand rassemblement politique tant attendu des responsables de l’Apr du département de Podor a vécu hier à Boki Dialloubé, fief de Abdoulaye Daouda Diallo. La mobilisation était grandiose. Et Boki Dialloubé était le point de ralliement des militants de l’Apr dans le département de Podor. Ainsi, les ténors du parti présidentiel dans cette partie du Fouta: El Hadji Malick Gaye, Maire de Niandane, Cheikh Oumar Anne, maire de Ndiouck, Abdoulaye Daouda Diallo, maire de Bokki Dialloubé... ont montré à la face du monde leur capacité de mobilisation pour soutenir le président Macky Sall. Prenant la parole, le maire de Niandane El Hadji Malick Gaye, par ailleurs Directeur général de l’Agetip, s’est exprimé en ces termes : « La cérémonie, qui nous réunit aujourd’hui, ne relève pas seulement d’une action politique mais surtout pour célébrer l’action du premier d’entre nous, je veux nommer son Excellence le Président Macky SALL. Je voudrais vous camper ma perception sur notre leader et esquisser une partie de son bilan à travers les projets confiés à AGETIP. Reconnu et admiré à travers le monde, le parcours de cet homme est jalonné d’épreuves et de succès qui ont forgé et affermi ses convictions et ses valeurs. Le travail, la rigueur et la persévérance, l’éthique dans la gestion de l’Etat «servir avec désintéressement » ont été ses leitmotivs. Il consacre toute son énergie à construire un pays émergent, un Etat qui sert le peuple sénégalais. Jamais homme d’Etat n’avait eu autant d’ambitions pour le Sénégal. Courageux et juste, déterminé et intelligent, grand communicateur et pédagogue, il a un art consommé de faire comprendre des problèmes complexes au peuple qu’il sert. Un homme proche de son peuple qui allie parfaitement le mythe et la réalité. Il est l’incarnation de l’harmonie entre l’homme d’Etat, l’homme politique et l’homme tout court. Je suis fier de servir cet homme, modèle idéal de l’homme politique. Je suis fier de servir l’homme qui a résolument engagé notre pays dans une nouvelle dynamique de croissance durable et inclusive, croissance à fort impact sur le développement humain.