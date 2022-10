Questions sur l'Éducation : Macky Sall fixe rendez-vous aux élèves et étudiants

Macky Sall promet de répondre aux sénégalais

Bonne nouvelle pour les suiveurs de Macky Sall ! Le chef de l’Etat a promis de répondre à toutes les personnes qui ont envoyé des questions relatives à la rentrée scolaire et la thématique de l'éducation au Sénégal. Dans un post sur Twitter, Macky Sall demande aux sénégalais de le suivre, afin d’apporter des réponses à leurs questions sous formes de textes et de vidéos.





« Vous avez été plus de 4000 à nous envoyer vos questions au sujet de l’éducation au Sénégal et de la rentrée scolaire. Pendant les prochains jours, suivez la diffusion de mes réponses sous formes de textes et de vidéos, sur mes pages officielles ».