"Affaire Boughazelli" : Noo Lank exige la libération de Kilifeu et Simon ou le retour de Bougazelli en prison

La vidéo polémique, tournée par des gendarmes, comme élément de preuve, enregistrant clairement les images et propos de Boughazelli filé et pris la main dans le sac par des enquêteurs dûment mandatés, ne laisse pas indifférent le collectif Noo Lank. Selon ces activistes, une telle vidéo ne peut être ignorée par la justice, au point de mettre en liberté provisoire le mise en cause alors que cette même justice n'a pas perdu de temps à "mettre au gnouf" les activistes Kilifeu et Simon.





Pour le collectif, c'est inadmissible de permettre " au sieur Boughazelli de vaquer à ces occupations politiques et personnelles et même menacer les gendarmes enquêteurs en les faisant passer pour des corrompus". Il considère alors que c'est facile de blâmer l'exécutif. Mais aussi, les juges ne devraient pas accepter de se faire "ridiculiser par l'exécutif". Il y va de la crédibilité de leur corporation. L'UMS est donc interpellée. De surcroit qu'aucune autre arrestation n'a été signalée sur d'éventuels complices de Boughazelli.





De ce fait, Noo Lank se demande comment cette même justice, peut-elle ensuite se saisir d' "une affaire privée concernant Kilifeu et Simon pour les mettre au gnouf, illico presto. Le deux poids, deux mesures, est évident et totalement scandaleux. Surtout lorsque l'affaire Bougazhelli est un crime d'une extrême gravité qui n'a d'ailleurs rien à voir avec les actes reprochés aux deux activistes".





Noo Lank aussi de déplorer le fait que la BCEAO n'ait pas déposé de plainte, alors que l'institution avait attaqué en justice l'activiste Kemi SEBA qui avait brûlé un billet de CFA en guise de protestation. Il a ensuite été expulsé du Sénégal, avec la bénédiction de cette même justice.





"La libération de Kilifeu et Simon ou le retour de Bougazelli en prison ! Il faut que la justice fasse un choix !!!" Peste Noo Lank.





Autrement, le collectif de prévenir qu' "après avoir fini de jeter l'oppobre sur les politiciens, les Sénégalais risquent de jeter les juges dans la même fosse que les hommes de peu de conviction dont les décisions ne sont que des actes de complaisance et de soumission pour sauver leurs propres intérêts.

Il est donc temps pour les juges d'assumer et de savoir que leur indépendance de jugement est leur pouvoir. Qu'ils jugent en toute équité".