"Aly Ngouille ne peut prétendre au poste de PM après la catastrophe ..." (MLD)

Aly Ngouille Ndiaye, ne peut pas prétendre être notre Premier ministre. Il est l'auteur de la catastrophe des cartes d'électeurs confiées à la Malaisie pour un montant de 65 milliards sans parler des données du peuple vandagées avec une nette impossibilité de faire un duplicata". L'avis est du parlementaire Mamadou Lamine Diallo.





A l'en croire, " le Sénégal est mûr pour avoir un organe autonome de gestion des élections, y compris des élections syndicales. Elle pourra avoir sa propre administration dans les communes et départements, et même son imprimerie si cela est utile. Cependant, Mamadou Lamine Diallo affirme qu' "il reste l’équation de la DAF".





Selon le leader du mouvement Tekki, " la deuxième révolution électorale devra séparer carte d’identité et carte d’électeur et rapatrier nos données personnelles de Malaisie. Elle devra mettre en place un organe de gestion des élections à l’exemple du Canada. Plus de possibilité de corrompre des représentants dans les bureaux de vote. Et le bulletin unique sera au rendez-vous". Toutefois, il reconnaît que " dans ces élections locales, la DGE a fait montre d’un grand professionnalisme".





"C’est Maître Abdoulaye Wade qui a mené la première révolution électorale du Sénégal avec l’introduction des isoloirs dans les bureaux de vote. Auparavant, les chefs de villages, les personnalités influençaient et orientaient le vote des citoyens. Avec les isoloirs, un pas fut franchi vers le secret du vote. Le Sénégal prit le chemin de l’alternance politique qui reconnaît le fait majoritaire" conclut-il.