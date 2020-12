"Aminata Touré a trouvé un cabinet de 99 personnes et l’a réduit à 72 personnes" (conseillers)

" Nous, anciens conseillers de Mme Aminata Touré, ancienne Présidente du CESE ne comptons pas laisser la tentative de désinformation et sape de sa crédibilité faire impunément son oeuvre.A ce sujet, il est à porter à l’attention du public que Mme Aminata Touré a trouvé à sa prise de service le 1er juin 2019 un cabinet de 99 personnes et l’a réduit à 72 personnes" tiennent à clarifier les proches de l'ex Présidente du Cese dans une note reçue." Les preuves de ce que nous avançons sont disponibles. Il est désolant que l’élégance républicaine dont notre pays s’est longtemps targué disparaisse au profit de manœuvres politiciennes qui n’honore pas la République" soulignent-ils dans le document précité.Les proches de l'ex Premier ministre démentent ainsi l'information parue dans Le Soleil et reprise par différents supports médiatiques.