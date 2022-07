"Dérapage verbal" de Sonko: " Il est antirépublicain et dangereux pour la cohésion sociale" alerte Pape Modou Fall (CR/2SR)

Suite à la dernière sortie du leader de Pastef/ Les patriotes, la vague d'indignations et de condamnations fuse de partout. C'est dans ce contexte que la conférence des leaders de la Coalition Républicaine/Samm Sunu Rew s'est fendue d'un communiqué pour recadrer Ousmane Sonko. Seneweb vous livre intégralement le document signé, hier jeudi, par le Coordonnateur national de la CR/ 2SR, Pape Modou Fall, par ailleurs Directeur de l'emploi.





"HALTE OUSMANE SONKO, LE SENEGAL EST UN ET INDIVISIBLE





Le Président Macky Sall a beaucoup fait pour le Sénégal et particulièrement pour la Casamance avec un de ses investissements historiques, réalisé le rêve, vieux de plus de 50 ans, d’ériger un pont sur le fleuve Farafenni en territoire gambien long de 1,9 kilomètre et haut de 18 mètres ayant coûté 75 millions d'euros pour rattacher plus vite les trois régions (Ziguinchor, Kolda et Sédhiou) et surtout désenclaver les régions de la Casamance.

NON Ousmane Sonko ! Son Excellence Macky Sall est le président de tous les Sénégalais !





La Coalition Républicaine/Samm Sunu Rew déplore et rejette avec la dernière énergie ce discours irresponsable, tout comme les actes irréparables juste pour qu’on oublie tes faits privés.





Le Sénégal est un pays de diversité culturelle. L’ignorance d’un homme sans culture politique ne saurait prospérer pour diviser les Sénégalais, le pays est en chantier car plus que jamais le président Macky Sall est résolument dans l’optique de mettre le Sénégal sur les rampes de l’émergence.





Aujourd’hui, les Sénégalais soucieux et conscients savent éperdument qu’Ousmane Sonko est un manipulateur, prêt à tout pour s’emparer du pouvoir à tout prix, d’ailleurs avec ses appels à l’insurrection pour déloger le président de la République.





"Ousmane Sonko est antirépublicain, il est dangereux pour la paix, la cohésion sociale et la stabilité du pays"