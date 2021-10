"Tentative d'assassinat" contre Sonko: Les terribles révélations d'El Malick Ndiaye

« Ce que Bassirou Diomaye n’a pas dit! » Tel le titre du texte du Secrétaire national à la communication de Pastef, El Malick Ndiaye, suite à celui du président du mouvement national des cadres patriotiques.



"Cette alerte, énième du genre, ne concerne pas seulement le Président Sonko. Bassirou en personne étant le deuxième sur la liste avec deux autres membres du COPIL qu’ils ont dans son collimateur", a-t-il écrit, dans un post sur Facebook.

Tout comme Bassirou Diomaye Faye, M. Ndiaye soutient qu'en haut lieu, la thèse de l’empoisonnement est la plus soutenue pour se garder d’être exposé à côté de l’attaque physique. L’agression de Ziguinchor en est une parfaite illustration.

Allant plus loin, il ajoute que "ce funeste et cynique projet ne consiste pas seulement à liquider le PROS [Ousmane Sonko] mais à décimer le projet PASTEF de sorte à ne plus donner une once d’espoir de renaissance pour les générations actuelles et celles à venir". A ce titre, le chargé de la communication du parti Pastef rappelle les "cas" Mama­dou Dia, Omar Blondin Diop et Thomas Sankara.

Toutefois, El Malick Ndiaye de préciser que "les époques ont changé et les enfants ont grandi. Nous vous promettons la résistance à la hauteur de vos attaques".

Il a enfin invité ses camarades "Patriotes" à se "tenir prêts à défendre le projet d’un Sénégal indépendant et prospère quel qu’en soit le prix".