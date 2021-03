Racine Sy fait la Déclaration de Podor... : Soutien sans réserve au Président Macky Sall et à la protection des investissements

Le Président du mouvement And Liggey Sénégal ak Racine (Alsar)a réussi ce week-end une mobilisation exceptionnelle à Podor en rendant public ce qu'il est convenu d'appeler la Déclaration de Podor. Tout le département de Podor a massivement répondu à son appel.





Devant des militantes et militants survoltés, le PDG du King Fahd Palace Mamadou Racine Sy a affirmé son soutien sans réserve aux politiques de développement menées par le Chef de l'Etat dans le droit sillage de son discours historique du 3 mars 2021.





Des décisions fortes relatives à l'emploi ont été notamment déclinées par le Président de la République avec un fonds spécial de 350 milliards de fr cfa pour les jeunes du pays.





Dans la même dynamique et en soutien à cet effort, Racine SY a débloqué personnellement 10 millions de fr cfa pour appuyer la jeunesse départementale de Podor.6 millions ont été aussi offerts aux femmes.





Mieux, dès le lundi prochain, il a décidé de saisir la banque qui a garanti les financements au profit des femmes pour lui dire d'arrêter la procédure de remboursement des crédits.





Autrement dit, Racine SY offre aux femmes bénéficiaires de crédits le reste des sommes dues dans le cadre des lignes de financements qu'il avait initiées.





Par ailleurs, le Leader d'Alsar a lancé un appel au calme et à la sérénité car pour lui la paix , la stabilité et la protection des biens et des personnes est le premier intrant au développement et au progrès humain.





Il a insisté sur le fait que les Sénégalais doivent éviter les casses afin de protéger les investissements privés, dans l'optique de la relance économique de l'après-Covid qui s'annonce par la grâce de Dieu.





La Déclaration de Podor est un discours militant et fédérateur surtout que Racine Sy dont c'était le premier déplacement en direction de ses militants depuis la Covid, a saisi l'occasion pour présenter ses condoléances au peuple Sénégalais suite aux malheureux événements que le Sénégal a récemment connus.





Une minute de silence a ponctué d'ailleurs le grand rassemblement organisé devant l'esplanade de la Mairie de Podor.