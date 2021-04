Radio, télé et internet : Le numérique, une opportunité dans les offres de service

Le passage au numérique dans le domaine de l’audiovisuel permet de repenser les conditions d’organisation des offres de services en radio, télévision et Internet, a déclaré jeudi à Dakar, Amadou Abdoulaye Diop, Directeur général de la société de Télédiffusion du Sénégal (TDS-SA).’’Le passage au numérique dans le domaine de l’audiovisuel, que notre pays est en phase de finaliser avec succès, offre une opportunité sans précédent de repenser les conditions dans lesquelles doivent être organisées les offres de services en radio, télévision et Internet’’, a-t-il notamment indiqué.M. Diop s’exprimait lors du lancement officiel d’une formation des jeunes dans les métiers de la Télévision numérique terrestre (TNT), qui, selon lui, est le ’’point de départ’’ d’un processus devant permettre à terme à la TDS-SA, de ’’contribuer à créer de la valeur ajouté’’ dans le secteur du numérique sénégalais.’’Cette transformation du paysage audiovisuel, en permettant en particulier de garantir la disponibilité sur le marché de nouveaux récepteurs adaptés aux normes TNT, va également générer de nombreux besoins en savoir-faire et, donc, en formations’’, a-t-il expliqué.Selon lui, l’accès à la télévision par voie numérique terrestre devient alors un enjeu de cohésion nationale et un moyen de lutter contre les fractures numériques territoriales.’’A terme, ce basculement au tout numérique doit toucher environ 1 600 000 foyers à travers le pays et TDS-SA est résolument engagée à garantir la disponibilité du signal sur toute l’étendue du territoire national’’, a-t-il assuré.