Ralliement d'Idy : Bamba Dièye regrette des "pratiques qui décrédibilisent la classe politique"

Le député Cheikh Bamba Dièye n'a pas perdu du temps pour annoncer sa décision de tourner le dos à Idrissa Seck nouvellement promu président du Cese, par le chef de l'État Macky Sall.





Jusqu'ici membre de la coalition Idy2019, le leader du Front pour le socialisme et la démocratie/Bennoo jubel (Fsd/Bj), dans un communiqué exploité par nos confrères de Dakaractu et repris par Sud Quotidien, réitère son ancrage dans l'opposition. Cheikh Bamba Dièye qui s'est dit "surpris par le ralliement de son candidat en 2019, à la mouvance présidentielle, précise que le Fsd/Bj est une formation de l'opposition par conviction et par choix".