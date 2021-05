Ralliement : L'adjoint au maire de Noto Guye Diama quitte l'Apr pour Gueum Sa Bopp

Le mouvement Gueum Sa Bopp continue d'étoffer ses rangs à l'intérieur du pays. Après Taïba Ndiaye, Mboro, Méwane, Taiba Mbaye avec le ralliement de plusieurs forces de la zone, c'est autour de la commune de Notto Guye Diama avec le ralliement de l'adjoint au maire Serigne Alpha Mbengue. Ce dernier vient de quitter la mouvance présidentielle pour rejoindre Mouvement Gueum Sa Bopp. Ainsi il est venu avec armes et bagages composées de jeunes leader locales et de responsables de bases. Une décision accueilli à bras ouverts par le leader de la Philosophie de Gueum Sa Bopp le président Bougane Gueye Dany.





Le Mouvement Gueum Sa Bopp s’est encore renforcé dans la zone des Niaye par l’adhésion du responsable de l'Alliance pour la République à Notto (Darou Alpha), Serigne Alpha Mbengue par ailleurs adjoint au maire de ladite localité. Ancien président de zone pour deux mandat, actuellement deuxième adjoint au maire et Président du comité de défense des intérêts de Darou Alpha n'y est pas allé par quatre chemins pour officialiser son adhésion dans Gueum Sa Bopp.





Une déclaration faite lors d'un grand rassemblement tenu ce Week end dans sa zone sous la présence d'une forte mobilisation des acteurs politiques, religieux et du secteur informel. Dans ses déclarations, l'adjoint de l'Edile de Notto est revenu sur les motivations de son engagement politique à coté du Président Bougane Gueye Dany.





"Je suis adjoint au maire, j'étais dans la mouvance présidentielle et aujourd'hui j'ai décidé de rejoindre le Président Bougane Gueye Dany à travers ses convictions et son engagement pour le changement du Sénégal. Les responsables de la mouvance présidentielle n'ont pas tenu leurs promesses de satisfaire les problèmes confrontés par population de Notto. Aujourd'hui nous constatons tous que les paysans souffrent à travers la confiscation de leurs terres, le manque d'eau, le manque d'encadrement de de liquidations de produits maraichers qui périssent pour faute de vente et pire les jeunes sont devenus des manœuvres agricole moyennant 2000 FCFA par jours pour survivre".





C'est pourquoi nous responsables de Notto ont décidé d'unir nos forces pour soutenir le Président Bougane Gueye dans sa politique de changer le Sénégal", a t-il lancé. Et d'ajouter : "Président Bougane, vous avez le soutien des jeunes, des femmes et des notables de la zones et nous posons nos espoir sur votre politique de développement du Sénégal et de Notto".





Très satisfait et galvanisé par la foule immense qui l'a accueilli, le leader de la philosophie s'est montré satisfait devant cette décision historique prise par l'adjoint au maire de Notto et ses affilés.