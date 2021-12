Réception du Ter : Les femmes de Benno applaudissent

Les femmes de BBY contentent du Ter

La Coordination nationale des femmes de Benno Bokk Yakaar apprécie l'aboutissement des projets d'infrastructures initiées par le président Macky Sall. A travers un communiqué rendu public, ces dernières réunies sous la direction de leur présidente, Marième Badiane, disent ‘’renouveler leur confiance au Président Macky Sall.





Elles ont salué l’inauguration du Ter, ‘’cette vision innovante et audacieuse du Président Macky Sall’’.





Pour Marième Badiane et ses collègues, cette vision se manifeste par la réalisation d’infrastructures et d'ouvrages dont le seul but est de répondre aux besoins des populations. Elles ont listé les multiples projets réalisés par le chef de l'Etat comme l’autoroute Ila Touba.





‘’ Le Ter va faciliter la mobilité urbaine, développer l’économie locale autour des différents gares, décongestionner Dakar, renforcer l’économie nationale et favoriser la création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Le Bus transit rapide contribue considérablement à la mobilité urbaine’’, soulignent les femmes de Benno.





Reprises par le quotidien Le Soleil, les femmes de Benno et la majorité parlementaire, tiennent à booster le Chef de l’Etat qui selon elles, travaille inlassablement à rectifier certaines failles entre le monde urbain et le monde rural.





Par ailleurs, la coordination nationale des femmes de la majorité réaffirme positivement, ‘’la position ferme du chef de l’Etat concernant la question de l’homosexualité qui ne fait pas partie de nos valeurs et de notre culture’’.