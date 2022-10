Reçu par Dr Babacar Diop à Thiès : Malick Gakou met en garde Macky Sall contre une troisième candidature

Le président du Grand Parti (GP) était l'hôte du maire de Thiès-Ville, Docteur Babacar Diop qui l'a reçu ce jeudi à la permanence de son parti Fds "les Guelwaars". Occasion pour les deux leaders membres de Yewwi Askanwi d'afficher leur complicité. Le candidat déclaré à la présidentielle de 2024 a saisi le prétexte pour mettre en garde le président Macky Sall contre une tentative de troisième candidature.



En effet, passant à la loupe la situation géopolitique avec la guerre en Ukraine et ses conséquences sur le plan alimentaire, la crise énergétique, Malick Gakou pense que " Dans ce contexte national et international difficile, le Sénégal doit trouver son chemin pour s’assurer les bases d’un paradigme à même de permettre à notre pays d’avoir les gages d’un développement harmonieux de ses populations. Le Sénégal doit trouver les réponses appropriées pour assurer le bien-être de ses populations", insiste l'hôte du maire de Thiès Babacar Diop.

Il indexe les 10 ans de gestion du pouvoir actuel qu'il considère comme un échec. " Nous assistons à une vaste politique d’improvisation économique, dont le désastre ne peut avoir que pour nom le plan Sénégal émergent et dont les conséquences ne peuvent avoir comme effets la calamité, la précarité et la pauvreté dans lesquelles nos populations sont secouées ", dit-il.

Du point de vue économique, insiste l'ancien ministre, "le Plan Sénégal émergent est un échec car après 10 ans de magistère, si le président Macky Sall pense à l’emploi des jeunes, à la cherté de la vie, du logement, du coût du bien-être des populations, si à la fin du deuxième et dernier mandat le président de la république se préoccupe de la qualité de vie des populations, c’est parce que le résultat de sa politique économique est un désastre pour le Sénégal. Il suffit d’interroger les Sénégalais, de voir dans quelle mesure la jeunesse sénégalaise est désemparée, combien la famille sénégalaise est déstructurée, combien le monde rural est déchiqueté, combien l’emploi des jeunes constitue encore une fois le talon d’Achille de notre politique économique ".

Pour le leader du Grand parti toujours, "Le président et son clan ont choisi de vouloir faire opérer à notre constitution un coup d’Etat civil par une troisième candidature illégale, illégitime. Et c’est la raison pour laquelle j'en appelle à la vigilance du peuple sénégalais, à l’engagement de la jeunesse de notre pays. J’interpelle la communauté internationale afin que le droit, et la constitution du Sénégal qui consacre deux mandats consécutifs pour le président de la république, soient respectés. L’obligation de respecter la constitution leur sera imposée", martèle le progressiste qui estime être en mesure de réussir un grand rassemblement autour de sa personne en 2024.

"Rien de grand ne se fera à Yewwi Askanwi sans Babacar Diop"

" J’ai décidé de m‘engager pour diriger ce pays à partir de 2024; je suis en mesure d'engager le rassemblement de la nation sénégalaise autour des valeurs intrinsèques à même de nous permettre de faire jouer à notre pays son rôle le plus déterminent en Afrique et dans le monde " déclare Malick Gakou qui n'a pas tari d'éloges pour parler de Babacar Diop, "Mon jeune frère et ami, l’homme qui a voulu symboliser son combat à travers le Guelwaar. Nous sommes tous des enfants du Parti socialiste", rappelle-t-il.

A la population de Thiès, " vous avez un signe fils à la tête de cette ville. Son engagement et sa détermination à servir Thiès vont vaincre tous les défis. Vous êtes l’homme qu’il faut à la place qu’il faut. Nous serons à vos cotés pour vous accompagner", promet le président du Grand parti. Convaincu que " Rien de grand ne se fera, à Yewwi Askanwi et dans le pays, sans Dr Babacar Diop. Vous êtes un homme de rigueur et de qualité", conclut-il.