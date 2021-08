Refus de récépissé au parti FDS/Les Guelewars : Dr Babacar Diop obtient le soutien de Alioune Tine

Dans le cadre de ses rencontres avec les organisations de défense des droits de l’homme, une délégation du directoire politique de FDS/Les Guelewars conduite par Dr Babacar Diop a rendu visite à Alioune Tine, fondateur d’Afrika Jom Center. Au menu des discussions, le refus du ministre de l’Intérieur de délivrer un récépissé au parti FDS/Les Guelewars.



Le leader du parti FDS/Les Guelewars, Dr Babacar Diop est revenu de long et large sur ce refus d’octroyer un récépissé au parti qu’il dirige. Selon lui, le mot « Les Guelewars » renvoie à un symbole de l’insoumission, de dignité, l’honneur, de bravoure et de refus auxquels il s’est inspiré pour créer son parti.



Dans cette dynamique, ce philosophe trouve insensé l’attitude du ministre de l’Intérieur qui fait l’objet d’un blocage pour ce parti. Pour lui, « les mots évoluent, les mots ont leur propre histoire ». A l’exemple du film de Sembène Ousmane qui rappelle un souffle nouveau pour la jeune génération. « Guelewars est une culture de rébellion contre l’injustice », a-t-il rappelé.



A cet, effet, Alioune Tine s’est beaucoup réjoui de cette visite du Dr Babacar Diop qu'il dit suivre avec beaucoup d’intérêt. Comme médiateur de la république, il est prêt à trouver une solution.



D’après le défenseur des droits de l’homme, « vouloir reprendre le mot les Guelewars n'a rien avoir avec quelque chose d’identitaire ».



Le militant de la cause des peuples de conclure: « On a la Covid et le Delta. Nous avons besoin de nous réunir autour de ça et vraiment de laisser tomber tout ce qui peut créer de la diversion sur le plan politique ».