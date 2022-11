Refus de test ADN : Cheikh Bamba Dièye défend Ousmane Sonko

Cheikh Bamba Dieye défend Sonko sur le test ADN

Cheikh Bamba Dièye, chef de file du Front pour le socialisme et la démocratie/Benno Jubël (Fsd/Bj), interpellé dans l’émission Jury du Dimanche, sur Iradio, sur le refus du leader du Pastef, Ousmane Sonko de se soumettre à un test ADN, a évoqué la loi sénégalaise qui n’oblige pas à faire ce test : « Dans notre législation, on n’est pas contraint à faire ce test. Il a le droit de ne pas avoir confiance parce qu’il y a eu une histoire dans notre pays. De ce point de vue, qu’il y ait des mesures prudentielles à prendre dans cette affaire pour ne pas s’exposer ou pour ne pas prêter le flanc s’il l’a fait avec l’assentiment de ses avocats, moi je n’ai absolument aucun problème à ce niveau-là ».