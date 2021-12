Régie publicitaire, Poste, gestion Ter: Guy Marius Sagna s'en prend (encore) à Macky

Guy Marius Sagna s'en prend encore à Macky Sall

Le Chef de l'Etat va parrainer les multinationales françaises, pour ce qui est de la gestion du Ter selon Guy Marius Sagna. C'est SETER, la filiale 100% française de SNCF qui sera aux commandes. Selon lui, " le président Macky Sall, vandalise actuellement les panneaux publicitaires des sénégalais et veut prendre le marché des panneaux publicitaires entre les mains de l'association des Régies publicitaires du Sénégal et le donner à JC Decaux N°1 en France". Aussi il se dit solidaire des Sénégalais et de l'association des Régies publicitaires du Sénégal.





Selon l'activiste toujours, Macky Sall méprise la presse sénégalaise comme il méprise le peuple sénégalais et s'en va dans les bras de RFI et de F24. "Toute ma solidarité à la presse sénégalaise digne, debout qui n'a rien à envier à aucune autre presse".