[DOCUMENTS] Rejet du recours de YEWWI : Voici l’essentiel de la décision du Conseil Constitutionnel

Rejet du recours de YEWWI : Voici l’essentiel de la décision du Conseil Constitutionnel

Le Conseil Constitutionnel a rejeté le recours de la coalition Yewwi askan wi, ainsi que de Wallu Sénégal, visant à obliger les 7 Sages à déclarer recevable la liste nationale de YAW, ainsi que l’invalidation de la liste de Benno bokk yaakaar pour absence de parité.