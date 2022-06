[Audio] Rejet liste nationale de yewwi : Serigne Moustapha Sy "attend le bon moment pour régler cette affaire à (sa) manière"

Le rejet de la liste nationale de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) aux élections législatives prévues le 31 juillet prochain a poussé le président du Parti pour l'unité et le rassemblement (Pur), Serigne Moustapha Sy, dans une position de confrontation avec le pouvoir.



Selon le quotidien L'Observateur qui donne l'information dans sa livraison de mardi, le guide religieux et non moins responsable moral des Moustarchidines est dans tous ses états. Ce suite à l'irrecevabilité annoncée de ladite liste par le Conseil Constitutionnel.



À l'occasion d'une rencontre qui s'est tenue, samedi dernier, à Keur Dieumb Ndiaye, un village situé dans la commune de Notto Diobass (région de Thiès), Serigne Moustapha Sy dit "attendre le bon moment pour régler cette affaire à sa manière".



Et de marteler à l'endroit d'un parterre tout ouïe : "Soyez soudés et restez à l'écoute. Je prendrai mes responsabilités le moment venu. Il faut comprendre qu'on ne répond pas à une violence par le courage, encore moins par la peur, mais plutôt par un bon esprit".