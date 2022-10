Relance du tourisme: Le Président Macky Sall dégage les grandes orientations

Le nouveau Ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang a du pain sur la planche. Il a reçu, en conseil des ministres, ce mercredi 19 octobre 2022, les directives du Chef de l’Etat concernant la relance de ce « secteur stratégique », touché de plein fouet par la Covid-19. En effet, présidant le Conseil des Ministres, Macky Sall a abordé la relance du secteur touristique. Il a fait savoir qu’il accorde une priorité au développement de ce secteur économique et social majeur de la vie nationale.

Le Président de la République a d’emblée « rappelé les importants efforts financiers consentis par le Gouvernement pour accompagner les opérateurs nationaux du secteur, dans le cadre du Programme de résilience économique et social (PRES) ». Par conséquent, il a instruit le nouveau chef du département, Mame Mbaye Niang, d’engager avec les professionnels du secteur et les autres parties prenantes, des concertations pour le développement des zones touristiques émergentes telles que Pointe Sarène, Mbodiène, Joal Finio, les îles du Saloum et de la basse Casamance, etc.

Parmi les leviers sur lesquels, le ministre doit agir, il y a la redynamisation du crédit hôtelier et de l’emploi au niveau des établissements et sites touristiques, dans le respect du pacte de stabilité sociale signé.

Le Chef de la magistrature suprême a aussi insisté sur la préservation des atouts touristiques comme les plages, indispensables pour le tourisme balnéaire. Selon le Président Macky Sall, une attention particulière doit être accordée à la préservation des plages et du cadre de vie des localités touristiques.

Dans la foulée, le Président Macky Sall a en outre, demandé au Premier Ministre, Amadou Ba de « procéder au lancement de la saison touristique 2022- 2023 après la tenue d’un Conseil interministériel prochain sur le secteur ».