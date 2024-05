Relance industrielle : Le ministre Serigne Guèye Diop annonce la création de 45 agropoles

Dans le cadre de la politique de relance industrielle de la Casamance, le gouvernement s'engage à dynamiser l'agropole Sud. Ce, en y introduisant de nouvelles perspectives pour la création d'emplois et l'accroissement de la richesse à travers les chaînes de valeur.







Cette initiative a été révélée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Diop, lors de sa visite sur le site de l'agropole Sud. Par la même occasion, le ministre a annoncé la mise en place de 45 autres agropoles à travers tout le Sénégal.





« Le potentiel de la Casamance est presque illimité en matière d'agriculture et d'élevage. Par contre, on a vu que depuis 65 ans, il n'y a pas eu d'investissements dans le domaine de l'industrie. Or, le rôle de l'industrie, c'est de transformer des produits à haute valeur ajoutée. L'anacarde, qu'on vend aujourd'hui à 700 F, s'il est transformé, peut valoir de 10 000 à 15 000 F. Et pour cela, il faut créer des agropoles dans chaque département », dit-il.





En ce sens, ajoute le ministre, « notre gouvernement va créer dans chaque département du Sénégal une agropole qui va avoir un volet industriel de transformation des produits locaux. Nous allons aussi ajouter des produits animaux tels que la volaille, l’agriculture, l’élevage bovin, d'autres produits qui ont des chaînes de valeur importantes », a informé l’ancien maire de Sandiara.





Selon lui, la mise en place de cette structure est de sédentariser, fixer les jeunes de la région méridionale. Car « il n'y a aucune raison pour que les jeunes quittent cette région pour aller trouver du travail ailleurs, allant même jusqu’à prendre les pirogues".