Relations internationales : Sonko expose sa vision

Le candidat à l’élection présidentielle de 2024 a fait face, ce vendredi 6 janvier, aux journalistes de France 24 et de RFI. Plusieurs sujets ont été évoqués, notamment ceux liés aux relations internationales.





«Nous n’avons rien contre la France et contre aucun autre pays». C’est ce qu’a affirmé l’opposant Ousmane Sonko qui veut lever toute méprise. Il a tenu à lancer un message d’unité.





En ce qui s’agit de la communauté internationale, le leader de Pastef affirme que l’opposition sénégalaise est une opposition responsable, ouverte sur le monde et qui connait la tradition et l’histoire de la coopération au Sénégal et qui, en aucun cas, ne peut être interrompue.





«Nous voulons des discussions beaucoup plus sereines et beaucoup plus ouvertes et orientées vers des partenariats constructifs et bénéfiques», a relativisé l’opposant. Sonko prône des partenariats gagnant-gagnant dans la gestion des ressources naturelles, dans la passation des marchés publics, dans la gestion

d’un certain nombre d’éléments extrêmement sensibles, entre autres.





«Les pays africains sont des pays indépendants qui peuvent envisager de manière autonome leur coopération», estime Ousmane Sonko. Ce dernier juge qu’aujourd’hui, coopérer avec la France ou les États-Unis, la Chine ou la Russie, est une option.





Cependant, le leader de Pastef préconise la prudence. «Il n’est pas question de remplacer un partenariat considéré défavorable par un autre qui peut l’être beaucoup plus», conseille-t-il. Remplacer un drapeau par un autre ne milite pas en faveur du combat pour la souveraineté des pays africains, selon Ousmane Sonko.





L'opposant à Macky Sall milite pour l’ouverture, mais avec des partenariats beaucoup plus constructifs, beaucoup plus larges et qui englobent toutes les questions de développement qui nous interpellent, en respectant la liberté de chaque pays à pouvoir choisir librement ses partenaires.