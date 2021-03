Remaniement en vue : "Macky Sall va couper des têtes"

Le président de la République réfléchirait à un remaniement en profondeur de son gouvernement. Selon les informations du quotidien Tribune, "Macky Sall va couper des têtes et certaines autorités occupant des postes de responsabilité vont sauter".En effet, d'après le journal, "le chef de l'État voudrait une synergie d’actions concrètes, autant dans les revendications d’une jeunesse, qui veut trouver de l’emploi, autant dans l'impulsion d'une communication plus engagée et plus responsable".