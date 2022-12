Remontada à Mbacké: L'Apr vise la vente de 83 000 cartes (Aly Ngouille Ndiaye)

Le président Macky Sall va-t-il relancer la conquête du département de Mbacké ? Tout laisse à croire que le patron de l'Apr envisage de lancer la remontada. Et pour cause, le ministre Aly Ngouille Ndiaye a déclaré que l'Alliance Pour la République (APR) y vise la vente de 83 000 cartes.



Mais l'émissaire du président Macky Sall a été accueilli à Mbacké par un chapelet de doléances. Les jeunes républicains de Touba et les responsables locaux des communes rurales ont réclamé plus de considérations. Certains d'entre eux, ont menacé de boycotter la vente des cartes de leur parti.



" Le président Macky Sall n'a pas respecté ses promesses qu'il avait faites lors de notre audience au palais. Nous sommes restés sur notre faim. Nous n'allons pas commencer la vente des cartes tant qu'il ne satisfait pas nos doléances" menace Cheikh Dieng, sous l'approbation de ses camarades de la Cojer de Touba.



Face à la presse après une bataille rangée, le ministre Aly Ngouille Ndiaye a tenté rassurer les membres de leur parti.



" Nous avons échangé avec les différents responsables qui ont profité de cette occasion pour nous faire part leurs différentes préoccupations. Nous allons en tenir compte pour que la vente des cartes puisse se faire dans d'excellentes conditions dans département de Mbacké" s'est réjoui l'émissaire du chef de l'État.



Interpellé sur les doléances de ces responsables locaux, le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire de préciser :



" J'ai pris bonne note, le président Macky Sall, comme le parti, sera informé. Nous félicitons le ministre-maire Gallo Bâ qui nous a accueillis et mis dans de très bonnes conditions de travail. La réunion s'est tenue de façon très sereine. Nous avons une trentaine d'orateurs. Ils ont eu à exprimer leurs préoccupations par rapport à la façon dont le parti est géré, certains ont même posé des conditions".



Selon Aly Ngouille Ndiaye, les leaders locaux ont un objectif de vendre 83 000 cartes dans le département de Mbacké et chaque commune a eu son quota.



Interpellé sur la bagarre entre républicains, Aly Ngouille Ndiaye de minimiser : " ça fait partie de la vie politique. Ce sont des jeunes qui sont tous engagés dans le parti. Ils peuvent avoir des visions qui sont différentes. Mais nous sommes là pour l'intérêt du parti ".



Pour rappel , la violence s'est invitée à la cérémonie de lancement de vente de cartes de l'Alliance Pour la République (APR) dans le département de Mbacké. Cette rencontre, présidée par le ministre de l’Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye, a viré à la bagarre, a constaté Seneweb un peu plus tôt.



Des jeunes républicains ont échangé des coups de poing et se sont envoyé des chaises dans la salle du Théâtre de verdure de Mbacké.